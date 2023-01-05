Hades II будет переведена на русский язык

Сиквел популярной игры в жанре rogue-like получит перевод минимум на девять языков, включая русский. Информация об этом появилась на сайте разработчиков.

Официально студия Supergiant Games не анонсировала поддержку русского языка. Однако пользователи обнаружили, что компания ищет переводчиков для работы над Hades II — рассматриваются кандидаты, свободно говорящие на французском, итальянском, немецком, испанском, корейском, бразильском португальском, русском, упрощённом китайском и польском.

Продолжение Hades было анонсировано на церемонии награждения The Game Awards 2022, чуть позже авторы также раскрыли детали о сиквеле, включая сюжет и элементы геймплея. Релиз в раннем доступе намечен на 2023 год.