«Аватара 2» в России покажет ещё одна сеть кинотеатров — билеты уже в продаже
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Несколько дней назад стартовала предпродажа билетов на «Аватар: Путь воды» в сети кинотеатров Санкт-Петербурга «Мираж Синема». Стало известно, что российская сеть «Киномакс» в разных городах России тоже начала продавать билеты на сеансы, которые стартуют с 9 января. В этой сети картину планируют показывать в формате «предсеансного обслуживания».
Фото: «Киномакс»
Первые показы «Аватара: Путь воды» стартовали ещё 22 декабря. Ленту крутят в Екатеринбурге под обычным названием «Аватар», в Татарстане под названием «Сверхлюди», а также в Якутске, Красноярске, во Владивостоке и других городах.
Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, официально картину показывает «сторонний арендодатель» в высоком разрешении и с русским дубляжом.
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