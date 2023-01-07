«Аватара 2» в России покажет ещё одна сеть кинотеатров — билеты уже в продаже

Несколько дней назад стартовала предпродажа билетов на «Аватар: Путь воды» в сети кинотеатров Санкт-Петербурга «Мираж Синема». Стало известно, что российская сеть «Киномакс» в разных городах России тоже начала продавать билеты на сеансы, которые стартуют с 9 января. В этой сети картину планируют показывать в формате «предсеансного обслуживания».

Фото: «Киномакс»

Первые показы «Аватара: Путь воды» стартовали ещё 22 декабря. Ленту крутят в Екатеринбурге под обычным названием «Аватар», в Татарстане под названием «Сверхлюди», а также в Якутске, Красноярске, во Владивостоке и других городах.

Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, официально картину показывает «сторонний арендодатель» в высоком разрешении и с русским дубляжом.