В Санкт-Петербурге начали продавать билеты на «Аватара 2». Первые показы с 12 января

А сети кинотеатров Санкт-Петербурга «Мираж Синема» запустили предварительную продажу билетов на сеансы «Аватара: Путь воды». Билеты стоят от 250 рублей за стандартное место и до 2550 рублей за мягкий диван на трёх зрителей. Несмотря на уход Disney из России, сеть не стала менять название картины, как это сделали некоторые прокатчики других городов.

Фото: «Мираж Синема»

Первые показы нового фильма Джеймса Кэмерона стартовали в России ещё 22 декабря. Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, официально картину показывает «сторонний арендодатель» в высоком разрешении и с русским дубляжом. В Екатеринбурге ленту прокатывают как «Аватар», в Татарстане, Якутске, Красноярске, Владивостоке и некоторых других городах под названием «Сверхлюди». А в Москве оставили оригинальное название.