К составу Virtus.pro по CS:GO присоединился Александр KaiR0N- Анашкин

Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил о подписании нового игрока для состава по CS:GO — Александра KaiR0N- Анашкина. Ранее он выступал за российскую Aurora Gaming. Как отметил глава организации Николай Петросян, в команде он заменит Давида n0rb3r7 Даниеляна, который «сконцентрируется на совершенствовании индивидуальной формы».

За исторической победой в Рио последовало обидное поражение в Абу-Даби. Мы поняли, что команде необходимы изменения, которые позволят сохранить наш стиль игры, при этом не давая соперникам адаптироваться к нам. Поэтому мы приняли решение временно позволить Давиду сконцентрироваться на своей индивидуальной форме, пока его место в активном ростере займёт KaiR0N-.

Александр KaiR0N- Анашкин выступает на профессиональной сцене CS:GO с 2020 года. В числе самых значимых достижений игрока — победа на PARI WHITE NIGHT LAN и Rive: Winter Rush.

Актуальный состав Virtus.pro по CS:GO: