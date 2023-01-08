К составу Virtus.pro по CS:GO присоединился Александр KaiR0N- Анашкин
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Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил о подписании нового игрока для состава по CS:GO — Александра KaiR0N- Анашкина. Ранее он выступал за российскую Aurora Gaming. Как отметил глава организации Николай Петросян, в команде он заменит Давида n0rb3r7 Даниеляна, который «сконцентрируется на совершенствовании индивидуальной формы».
За исторической победой в Рио последовало обидное поражение в Абу-Даби. Мы поняли, что команде необходимы изменения, которые позволят сохранить наш стиль игры, при этом не давая соперникам адаптироваться к нам. Поэтому мы приняли решение временно позволить Давиду сконцентрироваться на своей индивидуальной форме, пока его место в активном ростере займёт KaiR0N-.
Александр KaiR0N- Анашкин выступает на профессиональной сцене CS:GO с 2020 года. В числе самых значимых достижений игрока — победа на PARI WHITE NIGHT LAN и Rive: Winter Rush.
Актуальный состав Virtus.pro по CS:GO:
- Джами Jame Али (капитан);
- Алексей Qikert Голубев;
- Евгений FL1T Лебедев;
- Пётр fame Болышев;
- Давид 0rb3r7 Даниелян;
- Александр KaiR0N- Анашкин;
- Дастан dastan Акбаев (тренер).
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