«Чебурашка» обошёл «Холопа» и стал самым кассовым фильмом в России. Впереди — «Аватар»

«Чебурашка» продолжает покорять отечественные кинотеатры. По итогам второго уикенда лента Дмитрия Дьяченко собрала более 3,08 млрд рублей и опередила невероятно популярного «Холопа», став самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Фото: ЕАИС

Для достижения звания самого кассового фильма в истории страны «Чебурашке» осталось собрать совсем немного — у лидера в лице «Аватара» общая касса составляет чуть более 3,5 млрд рублей. Судя по всему, скоро в РФ появится новый рекордсмен.

«Чебурашка» — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского. Лента рассказывает о дружбе между Геной и неизвестным науке животным по имени Чебурашка. Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и Полина Максимова.