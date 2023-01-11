У Ubisoft всё плохо: отмена ещё трёх игр, плохие продажи и новый перенос Skull & Bones

Известный журналист и инсайдер Стивен Тотило поделился грустными новостями, связанными с Ubisoft. По его словам, компания отменила разработку ещё трёх неанонсированных игр — в дополнение к четырём закрытым тайтлам в июле 2022 года. Выходит, что издатель за последние полгода окончательно поставил крест на семи проектах.
Ubisoft хочет сосредоточиться исключительно на своих «крупнейших брендах». Потому что продажи Mario + Rabbids: Sparks of Hope и нового выпуска Just Dance не оправдали надежд топ-менеджеров. Кроме всего прочего, релиз многострадальной Skull & Bones компания снова перенесла — в этот раз авторы планируют выпустить игру между текущим 2023 и 2024 годом.
Напомним: последний раз премьеру Skull & Bones переносили в конце сентября — тогда игру пообещали выпустить 9 марта 2023-го. Видимо, Ubisoft теперь сосредоточится на анонсированном ряде игр серии Assassin's Creed.
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