5 лучших лёгких танков 10-го уровня в игре «‎Мир танков»

Класс лёгких танков — один из самых важных, но и один из самых тяжёлых. Опытный игрок и на слабом лёгком танке сможет показать отличные результаты, а вот плохой игрок сольётся в первые минуты боя даже на сильном светляке.

Учиться играть на ЛТ нужно, ведь личные боевые задачи сами себя не выполнят. Сделать это проще на топовых светляках. Выбрали пять лёгких танков 10-го уровня, на которых можно не только выполнить задачи, но и просто пофаниться.

XM551 Sheridan

Вариант оборудования:

просветлённая оптика;

орудийный досылатель;

стабилизатор вертикальной наводки.

Sheridan не совсем лёгкий. Это, можно сказать, средний танк, притворившийся лёгким. На нём можно что-то подсвечивать, но если в команде соперника ЛТ были ликвидированы. Однако если они живы, то пытаться их пересветить — плохая идея. Скорее вас засветят первым, прежде чем вы кого-то увидите.

XM551 Sheridan Фото: Lesta Games

Это огромный сарай с отличным обзором, но со слабой маскировкой. Габариты танка не позволяют прятаться в кустах. Его, как хочешь, не спрячешь. Заниматься активным засветом — не про этот танк. И даже не слушайте работяг в чате, которые будут гнать вас светить: Sheridan — это про урон, а не про засвет. Неспешная игра от дистанции и союзников — наше всё.

На выбор — две пушки. Одна наносит по 390 урона и быстро сводится. Другая, фугасница, может накидывать в борта по 900 урона. Какое орудие ставить — зависит только от вашего стиля игры. Но если играть спокойно, от своего засвета, как средний танк, то это будет эффективнее, чем просто светить.

AMX 13 105

Вариант оборудования:

командирский обзорный прибор;

малошумная система выхлопа;

просветлённая оптика.

Альтернативный вариант оборудования:

улучшенная вентиляция;

стабилизатор вертикальной наводки;

просветлённая оптика.

Один из самых сильных дамагеров среди всех лёгких танков в игре, который может и настреливать, и светить одинаково эффективно. Габариты — небольшие. Подвижность, обзор и маскировка — нормальные. Всё в балансе. Но пушка — именно то, что отличает этот танк от остальных его собратьев.

AMX 13 105 Фото: Lesta Games

AMX 13 105 имеет быстрое сведение и супер комфортный барабан на три снаряда, каждый выстрел наносит по 390 урона, а весь барабан перезаряжается всего за 24 секунды. Тогда, спрашивается, зачем нужен французский средний танк Bat.-Châtillon 25 t, если есть AMX 13 105, который и сводится, и перезаряжается гораздо быстрее? Чем не идеальный истребитель колёсных танков?

Т-100 ЛТ

Вариант оборудования:

командирский обзорный прибор;

малошумная система выхлопа;

просветлённая оптика.

Альтернативный вариант оборудования:

просветлённая оптика;

орудийный досылатель;

стабилизатор вертикальной наводки.

Если вы новичок или просто чайник, не в плане игры в «‎Мир танков», а в плане игры на этом классе техники, то советский лёгкий танк Т-100 ЛТ — именно тот танк, на котором лучше всего учиться играть. Он может и светить, и стрелять, и даже иногда танковать, что большая редкость для лёгких танков.

На нём можно играть как активно, так и пассивно. В любой роли Т-100 ЛТ чувствует себя неплохо. Он маленький по размерам и очень быстрый. Причём свою максимальную скорость танк набирает в считаные секунды.

Т-100 ЛТ Фото: Lesta Games

Кроме того, Т-100 ЛТ хорошо бронирован и вооружён. Урон с выстрела — 300. При этом перезаряжается танк меньше шести секунд — это позволяет нам держать соперника на гусле и набивать урон даже в самых быстрых боях. Стабилизация — не самый сильный его конёк, но быстрое сведение нивелирует этот минус.

Manticore

Вариант оборудования:

командирский обзорный прибор;

малошумная система выхлопа;

просветлённая оптика.

Альтернативный вариант оборудования:

просветлённая оптика;

орудийный досылатель;

стабилизатор вертикальной наводки.

Если описывать британский лёгкий танк одним предложением, то можно сказать: сложный, но кайфовый. Это прям светляк в чистом виде. Главное на нём — светить и самому не светиться. А наносить урон — дело второстепенное.

Manticore Фото: Lesta Games

У него есть все присущие лучшим лёгким танкам качества: небольшие габариты, отличная максимальная скорость, отличная динамика, отличный обзор и отличная же маскировка. Пересветить нас при пассивно-незаметном свете не может никто, даже топовый колёсный танк. Это становится особенно заметно в клановых боях на глобальной карте, где первостепенная задача — светить своей команде, выживая как можно дольше. В этом аспекте «Мантикоре» нет равных.

Panhard EBR 105

Вариант оборудования:

командирский обзорный прибор;

малошумная система выхлопа;

просветлённая оптика.

Альтернативный вариант оборудования:

просветлённая оптика;

орудийный досылатель;

стабилизатор вертикальной наводки.

Какой же топ про лёгкие танки без колёсника. Panhard EBR 105 — пожалуй, самый бесячий лёгкий танк в игре, который в умелых руках может переворачивать бои и делать из соперника бесполезное пушечное мясо.

Максимальная скорость и динамика — вне конкуренции. Ни один танк в игре не сможет занять определённую (читай — важную) позицию на карте быстрее этого танка. Урон с выстрела — 390. Скорострельность невысокая, но сведение — моментальное. Габариты — небольшие, маскировка — безупречная, но базовый обзор (по сравнению с другими лёгкими танками) слабый.

Panhard EBR 105 Фото: Lesta Games

Впрочем, если поставить оборудование только на обзор и воспользоваться полевой модернизацией, то жить будет можно. Сумасшедшая скорость даёт нам право засвечиваться первыми, чего не могут себе позволить гусеничные лёгкие танки. И если «Мантикора» — это про пассивный засвет, то EBR 105 — король активного засвета, прощающий небольшие косяки и ошибки.