Слух: Call of Duty: Warzone 2 стремительно теряет популярность

По заверению портала CharlieIntel, который не раз давал достоверную информацию об играх серии Call of Duty, королевская битва Call of Duty: Warzone 2 теряет свою аудиторию. По их словам, пока неясно, как исход пользователей повлияет на Activision. Эту информацию подтверждают и другие инсайдеры.

Мы слышали от своих источников, что количество игроков в Warzone 2 во время зимних каникул упало быстрее, чем ожидалось. Пока неясно, что всё это значит и что в итоге изменится. Но мы надеемся на хорошие новости!

Показатели исхода аудитории из Call of Duty: Warzone 2 в Steam Фото: «Твиттер»

По данным Steam DB, пиковый онлайн Call of Duty: Modern Warfare 2 просел более чем на 73% с момента выхода Warzone 2 в ноябре 2022 года. Пиковый онлайн шутера за последние сутки превысил 139 тыс. пользователей.

Фото: Steam DB

Важно отметить, что исход игроков пока зафиксирован в Steam. Как обстоят дела на консолях, где в игры серии Call of Duty играет больше людей, пока неизвестно.

Сделке между Microsoft и Activision Blizzard продолжают угрожать различные обстоятельства. Чтобы избежать проблем, Microsoft, кажется, готова пойти на крайности. Издание Bloomberg сообщило, что компания предложила Sony выпускать Call of Duty в PS Plus.