Слух: Call of Duty: Warzone 2 стремительно теряет популярность

По заверению портала CharlieIntel, который не раз давал достоверную информацию об играх серии Call of Duty, королевская битва Call of Duty: Warzone 2 теряет свою аудиторию. По их словам, пока неясно, как исход пользователей повлияет на Activision. Эту информацию подтверждают и другие инсайдеры.
Мы слышали от своих источников, что количество игроков в Warzone 2 во время зимних каникул упало быстрее, чем ожидалось. Пока неясно, что всё это значит и что в итоге изменится. Но мы надеемся на хорошие новости!
Показатели исхода аудитории из Call of Duty: Warzone 2 в Steam
Фото: «Твиттер»
По данным Steam DB, пиковый онлайн Call of Duty: Modern Warfare 2 просел более чем на 73% с момента выхода Warzone 2 в ноябре 2022 года. Пиковый онлайн шутера за последние сутки превысил 139 тыс. пользователей.
Фото: Steam DB
Важно отметить, что исход игроков пока зафиксирован в Steam. Как обстоят дела на консолях, где в игры серии Call of Duty играет больше людей, пока неизвестно.
Сделке между Microsoft и Activision Blizzard продолжают угрожать различные обстоятельства. Чтобы избежать проблем, Microsoft, кажется, готова пойти на крайности. Издание Bloomberg сообщило, что компания предложила Sony выпускать Call of Duty в PS Plus.
- 14 января 2023
-
18:35
-
17:49
-
17:05
-
16:16
-
15:55
-
15:16
-
14:31
-
13:54
-
13:12
-
12:58
-
12:42
-
00:24
- 13 января 2023
-
21:41
-
21:05
-
20:42
-
20:15
-
19:51
-
19:12
-
18:34
-
17:47
-
17:31
-
17:12
-
16:36
-
16:09
-
16:06
-
16:06
-
16:02
-
16:01
-
15:45
-
15:00
-
14:42
-
14:18
-
13:55
-
13:42
-
13:30