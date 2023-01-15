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Российские игроки по CS:GO выиграли четыре награды на HLTV Awards Show 2022

Российские игроки по CS:GO выиграли четыре награды на HLTV Awards Show 2022
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Ночью с 14 на 15 января состоялась церемония награждения премии HLTV Awards Show 2022 от авторитетного портала HLTV.org, на которой были отмечены лучшие представители киберспортивного шутера Counter-Strike: Global Offensive по итогам прошлого сезона.

Лучшим игроком в третий раз в своей карьере стал Александр s1mple Костылев из NAVI, он же получил награду лучшему снайперу 2022 года.

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Российские игроки также получили несколько индивидуальных наград. 17-летний Илья m0NESY Осипов выиграл сразу две: как лучший молодой игрок и автор самого яркого момента 2022 года.

Победителями премии также стали Perfecto и Ax1Le, они же вошли в сборную всех звёзд по итогам сезона. Лучшей женской командой признана Nigma Galaxy Female, за которую выступают сразу три россиянки.

Фото: HLTV

Итоги премии HLTV Awards Show 2022:

  • Лучший игрок: Александр s1mple Костылев (NAVI, Украина);
  • Лучший снайпер: Александр s1mple Костылев (NAVI, Украина);
  • Лучший «закрывающий» игрок: Сергей Ax1Le Рыхторов (Cloud9, Россия);
  • Лучший опорник: Илья Perfecto Залуцкий (NAVI, Россия);
  • Лучший энтри-фраггер: Никола NiKo Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина);
  • Лучший новичок: Илья m0NESY Осипов (G2 Esports, Россия);
  • Лучший капитан: Финн karrigan Андерсен (FaZe Clan, Дания);
  • Лучший игрок среди девушек: Ана ANa Думбравэ (Румыния, Nigma Galaxy Female);
  • Лучший тренер: Андрей B1ad3 Городенский (NAVI, Украина);
  • Лучшая команда: FaZe Clan;
  • Лучшая женская команда: Nigma Galaxy Female;
  • Лучший клатч-момент: Илья m0NESY Осипов против MiBR на BLAST Premier Spring Groups 2022.
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