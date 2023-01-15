Российские игроки по CS:GO выиграли четыре награды на HLTV Awards Show 2022

Ночью с 14 на 15 января состоялась церемония награждения премии HLTV Awards Show 2022 от авторитетного портала HLTV.org, на которой были отмечены лучшие представители киберспортивного шутера Counter-Strike: Global Offensive по итогам прошлого сезона.

Лучшим игроком в третий раз в своей карьере стал Александр s1mple Костылев из NAVI, он же получил награду лучшему снайперу 2022 года.

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Российские игроки также получили несколько индивидуальных наград. 17-летний Илья m0NESY Осипов выиграл сразу две: как лучший молодой игрок и автор самого яркого момента 2022 года.

Победителями премии также стали Perfecto и Ax1Le, они же вошли в сборную всех звёзд по итогам сезона. Лучшей женской командой признана Nigma Galaxy Female, за которую выступают сразу три россиянки.

Фото: HLTV

Итоги премии HLTV Awards Show 2022: