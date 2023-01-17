Завтра в «Мире танков» выйдет обновление «Тридевятое царство» с Кощеем и Бабой Ягой

Lesta Games, отвечающая за развитие «Мира танков» в России, представила обновление 1.19.1, включающее в себя серию захватывающих активностей и известный режим «Стальной охотник».
С 18 января по 1 февраля в игре будет доступен особый боевой пропуск «Тридевятое царство», который позволит окунуться в атмосферу русских народных сказок вместе с героями нового боевого пропуска: Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой, Иваном Царевичем и Василисой Прекрасной, которых игроки смогут получить в качестве командиров с уникальной озвучкой.
Финальной наградой бесплатной ветки станет новый премиум — танк Карачун. Обладатели премиум-пропуска, помимо игрового имущества, получат дополнительные награды, включая 3D-стиль Кащея на вышеупомянутый танк, который раз в день будет приносить золото на аккаунт.
Также авторы анонсировали новое событие на Глобальной карте. Его детали раскроют позже. Сейчас известно лишь то, что у всех кланов в «Мире танков» будет возможность сойтись в жарком противостоянии.
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