Актёр озвучки Metal Gear Solid намекнул, что игры по франшизе покажут в ближайшие недели

Актёр озвучки Куинтон Флинн, известный по роли Райдена в англоязычных версиях Metal Gear Solid и Metal Gear Rising: Revengeance, намекнул на презентацию по играм франшизы в ближайшее время.
Один из подписчиков Флинна в «Твиттере» поинтересовался, когда разработчики покажут вторую часть Metal Gear Rising и продолжения серии Metal Gear Solid. В свою очередь, актёр попросил подождать официальных объявлений, которые должны произойти в «ближайшие недели».
Ранее в Сети появились слухи, что авторы Metal Gear Solid готовят ремейк первой части игры. Сперва об этом написало испанское издание Areajugones, а затем фанаты серии увидели намёк на переиздание в новогодней открытке от студии Bluepoint Games. Продюсер серии MGS также упоминал сюрпризы, намеченные на 2023 год.
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