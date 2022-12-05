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Слух: ремейк первой Metal Gear Solid в разработке — игру выпустят только на PS5

Слух: ремейк первой Metal Gear Solid в разработке — игру выпустят только на PS5
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По информации источников испанского издания Areajugones, Konami трудится над ремейком оригинальной Metal Gear Solid. Притом выпустить игру хотят только на PS5, оставив в стороне другие платформы. Ранее Areajugones сообщало о разноцветных DualSense и раскрыло некоторые подборки PS Plus.

Автор издания отметил, что пока этому нет никаких подтверждений, поэтому лучше воспринимать информацию как слух. Также отмечается, что проект разрабатывается уже в течение многих лет. Не менее важно, что анонс должен состояться в ближайшее время, но вряд ли это произойдёт на The Game Awards 2022.

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