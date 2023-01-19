The Callisto Protocol снова можно купить в России через Steam

Пару дней назад хоррор The Callisto Protocol убрали из российского Steam. Игру нельзя было купить, хотя ранее страница открывалась без особых проблем. Забавно, но сейчас купить проект снова можно.

Игра стоит 3645 рублей, но сейчас на тайтл действует скидка в 20%, поэтому его продают за 2916 рублей. Почему игру на время убирали, неизвестно. Но раз её вернули, то издатель в лице Krafton резко не принял решение приостановить деятельность в стране.

Фото: Steam

А в российском Epic Games Store The Callisto Protocol до сих пор нельзя купить. С чем это связано, не объясняется.

The Callisto Protocol — хоррор от создателя Dead Space. Игра получила смешанные отзывы от аудитории и критиков. Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.