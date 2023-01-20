В The Callisto Protocol появился режим «Новая игра+»

Авторы The Callisto Protocol из студии Striking Distance выпустили крупное обновление для игры. Его главное нововведение — добавление режима «Новая игра+». А ещё апдейт исправил некоторые ошибки и улучшил производительность на всех платформах.
«Новая игра+» — режим, который открывается после прохождения игры. Он позволит начать новое прохождение со всеми имеющимися улучшениями. С остальными изменениями можно ознакомиться на Reddit.
Фото: Striking Distance
The Callisto Protocol — хоррор от создателя Dead Space Глена Скофилда. В игре нужно сбежать из космической тюрьмы и понять, что привело к заражению местного персонала, в ходе которого люди мутировали в жутких существ.
The Callisto Protocol, несмотря на высокие ставки, получила смешанные отзывы от аудитории и критиков. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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