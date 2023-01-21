Джейсон Момоа — о киновселенной DC: я всегда буду Акваменом

Недавно актёр Джейсон Момоа встретился с новыми главами киновселенной DC Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, чтобы обсудить своё будущее в супергеройских лентах. Напомним, Джейсон в нескольких фильмах воплотил яркий образ Аквамена.
Джейсон напомнил о грядущей ленте «Аквамен и потерянное царство», которая должна выйти уже в этом году. Он с одним из своих партнёров написал первый вариант сценария. По его словам, сюжет сосредоточит внимание зрителей не на злодеях из других миров, а на проблемах, связанных с экологией и окружающей средой.
Это не пришельцы из далёкой галактики, прилетевшие нас уничтожить, и не злодеи из других миров. Это мы разрушаем нашу планету. Мы должны собраться и спасти наш дом.
В заключение Момоа заявил, что он навсегда останется Акваменом. Актёр также отчасти подтвердил многие слухи, отметив, что, возможно, в киновселенной DC он будет играть не только повелителя воды, но и других героев.
Я всегда буду Акваменом. Никто не придёт и не возьмет на себя эту ответственность. Возможно, будут и другие персонажи. Я могу играть и другие роли. Я могу быть смешным, диким и очаровательным.
Тема изменения климата и других экологических проблем, унаследованная фильмами «Аквамен», напрямую связана со свежей документалкой Момоа Deep Rising. Актёр отметил, что он готов участвовать в большем количестве подобных лент.
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