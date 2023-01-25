Аналитик Santa сравнил новый состав BetBoom Team с Таносом из «Мстителей»

Бывший профессиональный игрок и аналитик Dota 2 Александр Santa Колтан порассуждал о сезоне Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 и объяснил, почему 32-летний победитель первого The International Данил Dendi Ишутин отказывается завершать карьеру.

В интервью Dota2.Ru специалист сравнил нашу региональную лигу с известным блокбастером.

Замес в первом дивизионе Восточной Европы напоминает марвеловский фильм «Мстители: Война бесконечности». В роли Таноса — BetBoom Team, они играючи выносят героев (все остальные коллективы) вперёд ногами, устраивая чуть ли не танцы под фонтаном. А самые сильные стратегии и потуги команд покрепче вынуждают Таноса лишь сказать: «И всё это ради капли крови» перед щелчком перчаткой. Наблюдать за этим довольно интересно.

При этом Санта отметил, что у лидирующей без поражений BetBoom могут возникнуть сложности в матчах с командами из другого региона.

Какими бы сильными ни были игроки в плане индивидуального скилла, с крепкой командой, которая к ним подготовится, у них возникнут серьёзнейшие проблемы. А как будут справляться пять звёздных игроков с первыми неудачами — непонятно.

Экс-игрок также рассказал, как относится к попыткам проявить себя на про-сцене Данила Dendi Ишутина.

Он игрок, фанатик, влюблённый в «Доту», и эта любовь до гроба. Для Dendi повесить мышку на гвоздь — все равно что сдаться, а он никогда не сдавался. Как игрок я его прекрасно понимаю. Мы, завязавшие про, в своё время убили игрока внутри себя, потушили пламя. Как же это было тяжело, чёрт побери! Но пламя Дани настолько велико, что никогда не погаснет, пока «Дота» жива.