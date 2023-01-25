Стивен Спилберг рад, что на «Оскар» начали выдвигать блокбастеры

В этом году на «Оскаре» за номинацию «Лучший фильм» поборются не только драмы и авторское кино, но и блокбастеры «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик». Стивен Спилберг, чья лента «Фабельманы» тоже участвует в гонке за главную кинонаграду мира, заявил, что выдвижение блокбастеров на борьбу за звание лучшей картины — отличная тенденция.

Спилберг отметил, что организаторы «Оскара» должны были начать выдвигать блокбастеры на главную премию «Оскара» ещё пятнадцать лет назад. По его словам, «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана обязательно нужно было выдвигать в номинацию «Лучший фильм» в 2008 году.

«Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана должен был быть номинирован ещё несколько лет назад. Сегодня эта картина определённо получила бы номинацию. Поэтому то, что «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик» уверенно представлены в списке 10 лучших, — это то, чему мы все должны порадоваться.

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«Тёмный рыцарь» вышел в 2008 году и отчасти послужил катализатором решения Академии расширить список претендентов на номинацию «Лучший фильм». Картина Нолана была номинирована на восемь «Оскаров», а сыгравший Джокера Хит Леджер посмертно получил премию за лучшую мужскую роль второго плана. Позднее Хоакин Феникс был признан лучшим актёром — тоже за роль Джокера в одноимённом фильме Тодда Филиппса 2019 года.

«Чёрная пантера» стала первым супергеройским фильмом, номинированным на звание лучшей картины — в 2019 году. Её сиквел, «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», не номинировали на «Лучший фильм», но он получил пять номинаций, включая выдвижение Анджелы Бассетт в категории «Лучшая актриса второго плана». Это первый случай в истории, когда актёр получил номинацию на «Оскар» за роль в фильме Marvel.