Destiny 2 снова заработала. Серверы были недоступны 20 часов
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Bungie сообщила, что Destiny 2 снова работает. Игра была отключена 20 часов — авторы решали техническую проблему, связанную с потерей прогресса игроков. Студия выпустила патч 6.3.0.6, который решил проблему, вызывающую потерю данных.
Обновление 6.3.0.6 вышло на всех платформах и регионах для решения текущих проблем с прогрессом для определённых триумфов, печатей и катализаторов.
Напомним — во вторник 24 января Bungie выпустила стандартный игровой патч для Destiny 2. После его выхода многие игроки быстро поняли, что игра удалила некоторые триумфы, печати и катализаторы. Чтобы оперативно решить проблему, разработчики были вынуждены временно закрыть доступ к шутеру.
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Destiny 2 распространяется по условно-бесплатной модели. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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