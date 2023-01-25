Destiny 2 снова заработала. Серверы были недоступны 20 часов

Bungie сообщила, что Destiny 2 снова работает. Игра была отключена 20 часов — авторы решали техническую проблему, связанную с потерей прогресса игроков. Студия выпустила патч 6.3.0.6, который решил проблему, вызывающую потерю данных.

Обновление 6.3.0.6 вышло на всех платформах и регионах для решения текущих проблем с прогрессом для определённых триумфов, печатей и катализаторов.

Напомним — во вторник 24 января Bungie выпустила стандартный игровой патч для Destiny 2. После его выхода многие игроки быстро поняли, что игра удалила некоторые триумфы, печати и катализаторы. Чтобы оперативно решить проблему, разработчики были вынуждены временно закрыть доступ к шутеру.

Новость по теме Destiny 2 не работает уже 16 часов. Авторы исправляют проблему

Destiny 2 распространяется по условно-бесплатной модели. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.