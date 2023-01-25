Destiny 2 не работает уже 16 часов. Авторы исправляют проблему

Серверы шутера Destiny 2 отключены уже 16 часов. Авторы проекта из Bungie сообщили, что уже занимаются решением проблемы, но, пока ошибки не исправят, серверы будут в режиме офлайн.

По словам авторов, они разбираются с проблемой прогрессии, с которой столкнулись многие игроки. Сколько времени займёт профилактика, неизвестно. Bungie обещает держать геймеров в курсе всех событий. На данный момент проблема всё ещё не решена.

Фото: Twitter

Destiny 2 переводится в автономный режим, поскольку мы решаем постоянную проблему, из-за которой некоторые игроки теряют триумфы, печати и катализаторы. Ждите новостей.

Destiny 2 распространяется по условно-бесплатной модели. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.