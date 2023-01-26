Организаторы «Золотой малины 2023» извинились за то, что номинировали ребёнка

Несколько дней назад стали известны номинанты премии «Золотая малина 2023». Одну из антипремий присудят худшей актрисе. Среди номинанток оказалась юная актриса Райан Кира Армстронг, снявшаяся в экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».

Из-за того, что Райан Кире Армстронг всего 12 лет, пользователи раскритиковали организаторов «Золотой малины 2023» и отметили, что выдавать антипремии детям не нужно. В итоге основатель «Золотой малины» Джон Уилсон принёс извинения, убрал девочку из номинантов и заявил, что в дальнейшем никто младше 18 лет не будет номинирован на антипремию.

В итоге мы удалили имя Армстронг из голосования, которое наши участники проведут в следующем месяце. Мы также считаем, что должны принести публичные извинения мисс Армстронг, и хотим сказать, что сожалеем о нашем решении.

Вручение премии «Золотая малина 2023» пройдёт 11 марта.