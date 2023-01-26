Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Организаторы «Золотой малины 2023» извинились за то, что номинировали ребёнка

Организаторы «Золотой малины 2023» извинились за то, что номинировали ребёнка
Комментарии

Несколько дней назад стали известны номинанты премии «Золотая малина 2023». Одну из антипремий присудят худшей актрисе. Среди номинанток оказалась юная актриса Райан Кира Армстронг, снявшаяся в экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».

Из-за того, что Райан Кире Армстронг всего 12 лет, пользователи раскритиковали организаторов «Золотой малины 2023» и отметили, что выдавать антипремии детям не нужно. В итоге основатель «Золотой малины» Джон Уилсон принёс извинения, убрал девочку из номинантов и заявил, что в дальнейшем никто младше 18 лет не будет номинирован на антипремию.

В итоге мы удалили имя Армстронг из голосования, которое наши участники проведут в следующем месяце. Мы также считаем, что должны принести публичные извинения мисс Армстронг, и хотим сказать, что сожалеем о нашем решении.
Игроки вышли на улицы Escape from Tarkov: впечатления от патча 0.13 Игроки вышли на улицы Escape from Tarkov: впечатления от патча 0.13

Вручение премии «Золотая малина 2023» пройдёт 11 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023