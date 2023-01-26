Организаторы «Золотой малины 2023» извинились за то, что номинировали ребёнка
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Несколько дней назад стали известны номинанты премии «Золотая малина 2023». Одну из антипремий присудят худшей актрисе. Среди номинанток оказалась юная актриса Райан Кира Армстронг, снявшаяся в экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом».
Из-за того, что Райан Кире Армстронг всего 12 лет, пользователи раскритиковали организаторов «Золотой малины 2023» и отметили, что выдавать антипремии детям не нужно. В итоге основатель «Золотой малины» Джон Уилсон принёс извинения, убрал девочку из номинантов и заявил, что в дальнейшем никто младше 18 лет не будет номинирован на антипремию.
В итоге мы удалили имя Армстронг из голосования, которое наши участники проведут в следующем месяце. Мы также считаем, что должны принести публичные извинения мисс Армстронг, и хотим сказать, что сожалеем о нашем решении.
Вручение премии «Золотая малина 2023» пройдёт 11 марта.
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