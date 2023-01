В Epic Games Store бесплатно раздадут последнюю Dishonored

Со 2 февраля в Epic Games Store стартует бесплатная раздача иммерсивного стелс-экшена Dishonored: Death of the Outsider и стратегии City of Gangsters. Из-за санкций против России игру студии Arkane отечественные геймеры, к сожалению, добавить в свою библиотеку не смогут.

Раздача Dishonored: Death of the Outsider и City of Gangsters завершится 9 февраля. Сейчас в EGS бесплатно раздают кинематографичное приключение Adios, а также PvP- и PvE-шутер Hell is Others.

Фото: Epic Games Store

Dishonored: Death of the Outsider вышла осенью 2017 года на ПК и консолях. Эта игра — самостоятельное дополнение к Dishonored 2. Герои Death of the Outsider — наёмные убийцы Дауд и Билли Лерк — они фигурировали в дополнениях к оригинальной Dishonored.

Обновлённую первую часть Dishonored магазин Epic Games бесплатно раздавал в самом конце 2022 года.