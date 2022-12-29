В Epic Games Store бесплатно дарят культовую Dishonored. Раздачи продолжатся и в 2023 году

В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. В этот раз пользователи магазина могут бесплатно забрать культовое иммерсивное приключение Dishonored от знаменитой студии Arkane. Площадка дарит улучшенную версию — с дополнениями Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches и Void Walker's Arsenal. Проект можно забрать до 5 января (до 19:00 по московскому времени).
Изначально Dishonored вышла в 2012 году, а улучшенную версию издали в 2015-м. События приключения разворачиваются в столице выдуманного острова-государства Гристоль. Главного героя зовут Корво Аттано — он бывший лорд-защитник императрицы Джессамины Колдуин. Протагонист обвиняется в убийстве императрицы и похищении её дочери Эмили Колдуин. Но эти преступления на самом деле совершил наёмный убийца Дауд. Главному герою предстоит очистить своё имя…
Помимо Dishonored, в EGS также началась бесплатная раздача стратегического шутера Eximius: Seize the Frontline. Его тоже можно бесплатно получить до 5 января.
C 5 по 12 января в EGS раздадут тактическую Shadow Tactics: Aiko’s Choice и космический симулятор Kerbal Space Program. Магазин в 2023 году продолжит дарить пользователям игры.
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