В Epic Games Store бесплатно дарят культовую Dishonored. Раздачи продолжатся и в 2023 году

В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. В этот раз пользователи магазина могут бесплатно забрать культовое иммерсивное приключение Dishonored от знаменитой студии Arkane. Площадка дарит улучшенную версию — с дополнениями Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches и Void Walker's Arsenal. Проект можно забрать до 5 января (до 19:00 по московскому времени).

На российские аккаунты игру не забрать, сначала нужно сменить регион.

Изначально Dishonored вышла в 2012 году, а улучшенную версию издали в 2015-м. События приключения разворачиваются в столице выдуманного острова-государства Гристоль. Главного героя зовут Корво Аттано — он бывший лорд-защитник императрицы Джессамины Колдуин. Протагонист обвиняется в убийстве императрицы и похищении её дочери Эмили Колдуин. Но эти преступления на самом деле совершил наёмный убийца Дауд. Главному герою предстоит очистить своё имя…

Помимо Dishonored, в EGS также началась бесплатная раздача стратегического шутера Eximius: Seize the Frontline. Его тоже можно бесплатно получить до 5 января.

C 5 по 12 января в EGS раздадут тактическую Shadow Tactics: Aiko’s Choice и космический симулятор Kerbal Space Program. Магазин в 2023 году продолжит дарить пользователям игры.