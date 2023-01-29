В Overwatch 2 починят ранговую систему и переработают неудачные механики

Гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер рассказал об изменениях шутера в будущих сезонах. Нововведения разработчики составили на основе отзывов игроков.

Игроки изначально не поняли рейтинговую систему экшена. Многим игра не приносит удовольствия потому, что награды зарабатываются слишком медленно.

Келлер обещает починить рейтинг в третьем и четвёртом сезонах Overwatch 2 — наград будет выпадать больше. Blizzard также снизит заряд суперспособности при смене героя до 25% вместо прежних 30%. Кроме того, разработчики решат проблему с убийствами с одного выстрела и исправят ряд неудачных механик бойцов.

Первые заметные изменения станут доступны в игре в начале третьего сезона. Именно в его начале авторы переработают ранговую систему и снизят заряд суперспособности.

23 января истекло соглашение между Activision Blizzard и китайской NetEase. Обе компании так и не смогли договориться о сотрудничестве, из-за чего серверы World of Warcraft, Overwatch и других крайне популярных игр теперь недоступны в Китае.