«Это кошмар». Автор Marvel's Midnight Suns — про объединение фильмов DC с играми

Недавно Джеймс Ганн раскрыл планы на будущее киновселенной DC и её развитие в целом. Ганн хочет, чтобы у игр, фильмов и сериалов была общая вселенная, а актёры у всех проектов были одни и те же актёры.

Желание Ганна в основном раскритиковали, поскольку люди не считают разумным использовать одних актёров для всех проектов. С отрицательным мнением по поводу плана Ганна выступил и геймдиректор Marvel's Midnight Suns Джейк Соломон. По его словам, под ударом окажутся отличные актёры, которые озвучивают персонажей в играх.

Фото: Twitter

Это было бы кошмаром для нас, к примеру, в случае с Midnight Suns. Я понимаю это желание (возможно), но игры и фильмы слишком, слишком разные. А какое давление тогда будет оказано на замечательных актёров озвучки игр? Игры и фильмы абсолютно разные, так и должно быть.

Возможно, Ганн изменит свою позицию, но пока что этого не произошло.