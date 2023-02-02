Создатели «Ведьмака 3» наконец-то выпустили патч для повышения FPS

CD Projekt RED выпустила для обновлённой версии «Ведьмака 3» патч 4.01. Он улучшает общую стабильность и производительность игры на PS5, Xbox Series и ПК. Апдейт также исправляет на всех платформах и целый ряд ошибок.

Фото: CD Projekt RED

Изменения в «Ведьмаке 3» на ПК

Обновление исправило ​​ошибку настройки отражений в пространстве экрана. Ещё авторы добавили новый режим производительности. Он улучшает глобальное освещение и трассировку лучей, а также значительно повышает частоту кадров.

Изменения в «Ведьмаке 3» на консолях

Апдейт исправил ​​проблему, из-за которой PS5 и Xbox Series могли создавать большее количество сохранений, чем установленный лимит. Баг приводил к различным проблемам с сохранением игры, а также сбрасывал пользовательские настройки. Авторы улучшили качество отражений в пространстве экрана на новых консолях.

Разработчики также оптимизировали на PS5 и Xbox Series глобальное освещение и трассировку лучей и повысили FPS.

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Другие изменения в «Ведьмаке 3»

В патче 4.01 устранили несколько ошибок, которые были в заданиях «Подготовка к битве», «Дела семейные», «Королевский гамбит», «Винные войны: Бельгаард» и «Опасная игра».

CD Projekt RED отметила, что это не весь список исправлений патча 4.01. По их словам, апдейт исправил массу мелких ошибок и недоработок.