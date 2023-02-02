Создатели «Ведьмака 3» наконец-то выпустили патч для повышения FPS

CD Projekt RED выпустила для обновлённой версии «Ведьмака 3» патч 4.01. Он улучшает общую стабильность и производительность игры на PS5, Xbox Series и ПК. Апдейт также исправляет на всех платформах и целый ряд ошибок.
Фото: CD Projekt RED
Изменения в «Ведьмаке 3» на ПК
Обновление исправило ошибку настройки отражений в пространстве экрана. Ещё авторы добавили новый режим производительности. Он улучшает глобальное освещение и трассировку лучей, а также значительно повышает частоту кадров.
Изменения в «Ведьмаке 3» на консолях
Апдейт исправил проблему, из-за которой PS5 и Xbox Series могли создавать большее количество сохранений, чем установленный лимит. Баг приводил к различным проблемам с сохранением игры, а также сбрасывал пользовательские настройки. Авторы улучшили качество отражений в пространстве экрана на новых консолях.
Разработчики также оптимизировали на PS5 и Xbox Series глобальное освещение и трассировку лучей и повысили FPS.
Другие изменения в «Ведьмаке 3»
В патче 4.01 устранили несколько ошибок, которые были в заданиях «Подготовка к битве», «Дела семейные», «Королевский гамбит», «Винные войны: Бельгаард» и «Опасная игра».
CD Projekt RED отметила, что это не весь список исправлений патча 4.01. По их словам, апдейт исправил массу мелких ошибок и недоработок.
- 2 февраля 2023
-
16:48
-
16:35
-
16:22
-
16:00
-
15:51
-
15:30
-
15:24
-
15:09
-
14:50
-
14:23
-
13:57
-
13:50
-
13:36
-
13:07
-
13:06
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
11:57
-
11:39
-
11:17
-
10:33
-
10:00
-
09:30
- 1 февраля 2023
-
23:25
-
21:44
-
21:23
-
20:59
-
20:26
-
20:13
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
18:53