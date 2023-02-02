Анджей Сапковский высказался о сериале «Ведьмак» от Netflix
Поделиться
На конференции Taipei International Book Exhibition 2023 автор вселенной «Ведьмака» Анджей Сапковский заявил, что планирует написать новые книги по франшизе. По словам писателя, основная история саги уже завершена, однако у него есть некоторые идеи для приквелов и сторонних историй.
История завершена, сага завершена, так что если я когда-нибудь напишу что-то по вселенной Ведьмака, а у меня есть такие намерения, то это будет что-то вроде приквела или сайдквела. Не сиквел.
Также автор высказался о телеадаптации Netflix. Несмотря на слова шоураннера Лорен Хиссрич о строго положительных впечатлениях писателя, Сапковский не выразил восторгов и отметил, что экранизация получилась довольно средней.
Я видел адаптации и лучше. Я видел и хуже.
Третий сезон сериала «Ведьмак» выйдет летом 2023 года. Это будет последнее появление Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии.
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
13:57
-
13:50
-
13:36
-
13:07
-
13:06
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
11:57
-
11:39
-
11:17
-
10:33
-
10:00
-
09:30
- 1 февраля 2023
-
23:25
-
21:44
-
21:23
-
20:59
-
20:26
-
20:13
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
18:53
-
18:15
-
17:42
-
17:13
-
16:55
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:10
-
15:35
-
15:25
Партнерский контент