Слух: в новой игре по «Ведьмаку» будут кооператив, нелинейный сюжет и система классов

Один из фанатов «Ведьмака» под ником Awkward96 обратил внимание на открытые вакансии студии The Molasses Flood, которая занимается инновационной игрой по вселенной Анджея Сапковского под кодовым названием Sirius. Компания довольно чётко сформировала будущие требования к кандидатам, которые займутся проектом со стилизованной графикой и нелинейным сюжетом.

Кроме того, в игре будет некая система классов, кооператив и полноценное взаимодействие игроков между собой. В вакансиях также упоминается процедурная генерация контента — идёт ли речь о локациях или о чём-то другом, пока неизвестно.

Ещё в октябре CD Projekt RED уточняла, что студия The Molasses Flood займётся крайне нетипичной игрой по вселенной «Ведьмака». Судя по всему, Sirius действительно станет довольно необычной игрой по культовой франшизе Анджея Сапковского.