Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: в новой игре по «Ведьмаку» будут кооператив, нелинейный сюжет и система классов

Слух: в новой игре по «Ведьмаку» будут кооператив, нелинейный сюжет и система классов
Комментарии

Один из фанатов «Ведьмака» под ником Awkward96 обратил внимание на открытые вакансии студии The Molasses Flood, которая занимается инновационной игрой по вселенной Анджея Сапковского под кодовым названием Sirius. Компания довольно чётко сформировала будущие требования к кандидатам, которые займутся проектом со стилизованной графикой и нелинейным сюжетом.

Кроме того, в игре будет некая система классов, кооператив и полноценное взаимодействие игроков между собой. В вакансиях также упоминается процедурная генерация контента — идёт ли речь о локациях или о чём-то другом, пока неизвестно.

Ещё в октябре CD Projekt RED уточняла, что студия The Molasses Flood займётся крайне нетипичной игрой по вселенной «Ведьмака». Судя по всему, Sirius действительно станет довольно необычной игрой по культовой франшизе Анджея Сапковского.

Новость по теме
Сиквел Cyberpunk 2077, новая трилогия «Ведьмака». CD Projekt сделала важные анонсы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023