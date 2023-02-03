«Кому нужно бессмертие, когда есть любовь?». Вышел первый трейлер сериала «Король и шут»

«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер сериала «Король и шут». Шоу посвящено известной российской панк-группе. В ролике показали главных героев, различные события их жизни и приключения в так называемом мире фантазий.

В шоу покажут, как группа образовалась и выбрала себе название. Также будут показаны их первые концерты и самые крупнейшие выступления. А ещё Горшок и Князь попадут в мир фантазий, в котором они встретят персонажей, придуманных в песнях.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Шоураннером проекта выступает Дмитрий Нелидов, наиболее известный по «Пищеблоку», а кресло режиссёра занял Рустам Мосафир. Главные роли исполнили Константин Плотников, Влад Коноплёв, Даниил Вахрушев и другие.

Премьера шоу состоится 2 марта на «Кинопоиске».