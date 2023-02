Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили композицию из игры

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World опубликовали на своём канале композицию Come to Me. Эта музыка входит в официальный саундтрек игры, и её можно будет услышать в самой игре.

При этом в ролике ничего не происходит — на фоне можно увидеть саркофаги с представителям «О-Сознания» — группы учёных, которые спровоцировали взрыв, из-за которого появилась Зона.

Видео доступно на YouTube-канале GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Знакомый зов раскатывается громче любых звуков вокруг. Его сила и вправду перекрывает что угодно в Зоне, — или же звучит в самой голове? Лишь отозвавшись, можно приблизиться к ответу.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в этом году на ПК и Xbox Series. Игра попадёт в Game Pass.