Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили композицию из игры
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World опубликовали на своём канале композицию Come to Me. Эта музыка входит в официальный саундтрек игры, и её можно будет услышать в самой игре.
При этом в ролике ничего не происходит — на фоне можно увидеть саркофаги с представителям «О-Сознания» — группы учёных, которые спровоцировали взрыв, из-за которого появилась Зона.
Видео доступно на YouTube-канале GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.
Знакомый зов раскатывается громче любых звуков вокруг. Его сила и вправду перекрывает что угодно в Зоне, — или же звучит в самой голове? Лишь отозвавшись, можно приблизиться к ответу.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в этом году на ПК и Xbox Series. Игра попадёт в Game Pass.
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