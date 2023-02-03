Сетевые вышибалы Knockout City закроют в июне

Студия Velan Studios объявила о закрытии симулятора командного вышибалы Knockout City. На следующей неделе стартует девятый сезон поддержки, вместе с которым из игры уберут все микротранзакции. В таком состоянии симулятор пробудет до 6 июня — в этот день и отключат серверы.
Точных причин закрытия авторы не назвали, однако отметили, что в будущем выпустят офлайн-клиент Knockout City. При желании фанаты смогут запустить частные серверы и продолжить игру с собственным комьюнити.
Knockout City вышла в мае 2021 года. Это симулятор вышибалы, где двум командам из нескольких человек нужно бросать мячи друг в друга и набирать очки. Изначально игру издавала EA, после чего права отошли самим разработчикам, которые перевели проект на бесплатную модель распространения. Всего в Knockout City сыграло более 12 млн человек.
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