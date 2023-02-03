Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» оптимизировали под Steam Deck

Комьюнити-менеджер Avalanche Software Чендлер Вуд заявил, что Hogwarts Legacy полностью совместима со Steam Deck. Это значит, что ролевую игру по «Гарри Поттеру» можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо визуальных, технических или геймплейных проблем.

Сотрудник Avalanche Software не рассказал, с какой частотой кадров и как долго можно играть в Hogwarts Legacy без подзарядки. Судя по всему, об этом геймеры узнают уже ближе к старту раннего доступа на следующей неделе.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля. В сети тем временем уже начали появляться первые впечатления от игроков, которые получили игру раньше назначенного срока.