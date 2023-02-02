Невероятный Хогвартс и весёлая боевая система: новые детали Hogwarts Legacy
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Материал содержит спойлеры по Hogwarts Legacy.
Пользователь Reddit под ником HamirTheGOAT оказался одним из тех счастливчиков, кто уже играет в Hogwarts Legacy. Геймер провёл в ролевой игре по «Гарри Поттеру» уже больше семи часов и поделился неочевидными подробностями новинки. Мы выбрали самое интересное из ответов автора.
Фото: Reddit
- Одним из самых популярных вопросов стала техническая сторона игры. По словам HamirTheGOAT, за семь часов он не встретил ни единого критичного бага, а самой большой проблемой в этом плане стало повторение реплик главного героя.
- HamirTheGOAT похвалил боевую систему. Она куда сложнее, комплекснее и веселее, чем кажется по трейлерам и геймплейным видео. «Боёвку» он называет эдакой смесью Ninja Gaiden и Devil May Cry.
- Игрока впечатлила проработка локаций в открытом мире: он успел сходить в Хогсмид, побывать в кишащем пауками Запретном лесу, побродить по Хогвартсу и окрестностям — всё воссоздано с большой любовью к книгам и фильмам.
- На PS5 множество графических режимов: от «Качества» с 30 FPS до «Баланса» и «Максимальной производительности» со 120 кадрами в секунду.
- HamirTheGOAT заявил, что за первые часы нашёл как минимум несколько тонких отсылок к книгам и скрытых деталей вселенной «Гарри Поттера». А знакомых персонажей в игре на самом деле больше, чем говорят разработчики.
- В Hogwarts Legacy можно снимать и надевать капюшон.
- Открытый мир HamirTheGOAT сравнил с несколькими играми: Хогвартс проработан на уровне Найт-Сити из Cyberpunk 2077, а близлежащие деревни и окрестности больше напоминают игры Ubisoft.
- Игрок похвалил проработку сюжетных заданий. При этом побочные квесты, по его словам, проработаны не настолько впечатляюще.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.
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