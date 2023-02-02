Невероятный Хогвартс и весёлая боевая система: новые детали Hogwarts Legacy

Пользователь Reddit под ником HamirTheGOAT оказался одним из тех счастливчиков, кто уже играет в Hogwarts Legacy. Геймер провёл в ролевой игре по «Гарри Поттеру» уже больше семи часов и поделился неочевидными подробностями новинки. Мы выбрали самое интересное из ответов автора.

Фото: Reddit

Одним из самых популярных вопросов стала техническая сторона игры. По словам HamirTheGOAT, за семь часов он не встретил ни единого критичного бага, а самой большой проблемой в этом плане стало повторение реплик главного героя.

HamirTheGOAT похвалил боевую систему. Она куда сложнее, комплекснее и веселее, чем кажется по трейлерам и геймплейным видео. «Боёвку» он называет эдакой смесью Ninja Gaiden и Devil May Cry.

Игрока впечатлила проработка локаций в открытом мире: он успел сходить в Хогсмид, побывать в кишащем пауками Запретном лесу, побродить по Хогвартсу и окрестностям — всё воссоздано с большой любовью к книгам и фильмам.

На PS5 множество графических режимов: от «Качества» с 30 FPS до «Баланса» и «Максимальной производительности» со 120 кадрами в секунду.

HamirTheGOAT заявил, что за первые часы нашёл как минимум несколько тонких отсылок к книгам и скрытых деталей вселенной «Гарри Поттера». А знакомых персонажей в игре на самом деле больше, чем говорят разработчики.

В Hogwarts Legacy можно снимать и надевать капюшон.

Открытый мир HamirTheGOAT сравнил с несколькими играми: Хогвартс проработан на уровне Найт-Сити из Cyberpunk 2077, а близлежащие деревни и окрестности больше напоминают игры Ubisoft.

Игрок похвалил проработку сюжетных заданий. При этом побочные квесты, по его словам, проработаны не настолько впечатляюще.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.