Видео: тревожная перестрелка из четвёртого эпизода сериала The Last of Us

В Сеть слили небольшой отрывок из четвёртого эпизода сериала The Last of Us. В нём — жёсткая перестрелка, которая отсылает к подобной сцене из оригинальной игры. Джоэл отстреливается от группы бандитов, а Элли, рискуя жизнью, находит безопасное укрытие.

По сюжету нового эпизода знакомая нам пара попадёт в город, кишащий бандитами и другими группировками. Одной из них станет организация «Федра» — федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий. Это группа, которая упоминалась в первой The Last of Us и показывалась во второй части. В шоу ей уделят достаточно времени для раскрытия.

Четвёртый эпизод выйдет уже в понедельник. Шоу можно посмотреть в сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке. В России сериал официально не показывают.