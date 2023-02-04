Видео: тревожная перестрелка из четвёртого эпизода сериала The Last of Us
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В Сеть слили небольшой отрывок из четвёртого эпизода сериала The Last of Us. В нём — жёсткая перестрелка, которая отсылает к подобной сцене из оригинальной игры. Джоэл отстреливается от группы бандитов, а Элли, рискуя жизнью, находит безопасное укрытие.
По сюжету нового эпизода знакомая нам пара попадёт в город, кишащий бандитами и другими группировками. Одной из них станет организация «Федра» — федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий. Это группа, которая упоминалась в первой The Last of Us и показывалась во второй части. В шоу ей уделят достаточно времени для раскрытия.
Четвёртый эпизод выйдет уже в понедельник. Шоу можно посмотреть в сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке. В России сериал официально не показывают.
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