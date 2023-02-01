Авторы хита Hi-Fi Rush объяснили, почему выпустили игру сразу после анонса

Hi-Fi Rush от авторов The Evil Within действительно не стыдно назвать хитом. Игра вышла сразу же после анонса и полюбилась как игрокам, так и критикам. Почему тайтл выпустили в один день с его показом, рассказали создатели.
По словам геймдиректора Hi-Fi Rush Джона Йоханаса, проект очень полюбился внутри самой Bethesda. Люди играли в тайтл и говорили про него коллегам. Затем было принято решение выпустить игру сразу же, чтобы люди могли оценивать игру по факту, а не по рекламным материалам.
Вот как это на самом деле всё было в Bethesda. Некоторые люди играли в неё, и они рассказали о проекте коллегам. Они сказали: «Вы видели ту игру, которую они там делают?» Так игра завирусилась и приносила позитив, а Game Pass просто показался отличной возможностью дать людям игру сразу.
Также Йоханас подчеркнул, что отсутствие рекламной кампании Hi-Fi Rush явно пошло на пользу, поскольку игроки бы прохладно отнеслись к подобной игре от студии, которая занималась The Evil Within.
Если вы попросите людей купить игру, о которой они ничего не знают, то вряд ли у вас это удачно получится. Люди должны были сами сыграть в неё и прочувствовать. На этом и был акцент.
Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox, на PlayStation игра ещё не добралась.
- 1 февраля 2023
-
13:43
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
10:40
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
00:39
- 31 января 2023
-
22:02
-
21:31
-
21:28
-
21:12
-
20:22
-
20:22
-
20:11
-
19:32
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30