Авторы хита Hi-Fi Rush объяснили, почему выпустили игру сразу после анонса

Hi-Fi Rush от авторов The Evil Within действительно не стыдно назвать хитом. Игра вышла сразу же после анонса и полюбилась как игрокам, так и критикам. Почему тайтл выпустили в один день с его показом, рассказали создатели.

По словам геймдиректора Hi-Fi Rush Джона Йоханаса, проект очень полюбился внутри самой Bethesda. Люди играли в тайтл и говорили про него коллегам. Затем было принято решение выпустить игру сразу же, чтобы люди могли оценивать игру по факту, а не по рекламным материалам.

Вот как это на самом деле всё было в Bethesda. Некоторые люди играли в неё, и они рассказали о проекте коллегам. Они сказали: «Вы видели ту игру, которую они там делают?» Так игра завирусилась и приносила позитив, а Game Pass просто показался отличной возможностью дать людям игру сразу.

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Также Йоханас подчеркнул, что отсутствие рекламной кампании Hi-Fi Rush явно пошло на пользу, поскольку игроки бы прохладно отнеслись к подобной игре от студии, которая занималась The Evil Within.

Если вы попросите людей купить игру, о которой они ничего не знают, то вряд ли у вас это удачно получится. Люди должны были сами сыграть в неё и прочувствовать. На этом и был акцент.

Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox, на PlayStation игра ещё не добралась.