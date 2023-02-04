Участники реалити-шоу «Игра в кальмара» обвинили Netflix в мошенничестве

Многие участники реалити-шоу «Игра в кальмара» по мотивам одноимённого сериала обвинили Netflix в фальсификации соревнований. Они заявили, что на съёмках проекта были блогеры и знаменитые люди из медиа, которых организаторы пропускали через все испытания. Один из игроков отметил, что обычные люди играли в шоу лишь роль массовки. Этой информацией поделилось издание Variety.

Участники напомнили и о жёстких условиях съёмок. Они прошли в бывшем ангаре в окрестностях Лондона. Людям приходилось долго стоять на морозе. Поэтому многие простыли, а также были изнемождены из-за графика съёмок. Они вставали в три часа ночи и работали до девяти вечера.

В первый съёмочный день сразу несколько человек потеряли сознание. На площадку постоянно вызывали медиков. За работу участникам не платили, а кормили дешёвым фастфудом, при этом еды нередко на всех не хватало.

Продюсеры Netflix недавно заявляли, что никаких жалоб со стороны участников не поступало. По их словам, компания заботится о безопасности участников.

В реалити-шоу «Игра в кальмара» приняли участие 456 человек. Они боролись за денежный приз в размере $ 4,56 млн.