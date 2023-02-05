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Видео: Педро Паскаль снялся в пародии на сериал The Last of Us — Mario Kart

Видео: Педро Паскаль снялся в пародии на сериал The Last of Us — Mario Kart
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Педро Паскаль вместе с авторами шоу Saturday Night Live презентовали трейлер выдуманного сериала по мотивам Mario Kart от HBO. Ролик демонстрирует суровый постапокалиптический мир, в котором матёрый Марио в исполнении Паскаля ест мухомор, носит двустволку, гоняет на карте и бросает пронзительные взгляды.

Помимо Марио, в видео есть не менее суровый и матерящийся Луиджи, а также принцесса Пич. Само видео выглядит дорого и впечатляюще.

Педро Паскаль в трейлере экранизации Mario Kart от HBO

Недавно Паскаль раскрыл детали третьего сезона сериала «Мандалорец». Он заявил, что в продолжении авторы познакомят зрителей с новыми мандалорцами — их будет несколько. Актёр также признался, что в третьем сезоне будет как минимум одна эпическая битва.

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