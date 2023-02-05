Слух: из Apex Legends начнут делать мультиплеер Titanfall

Сразу несколько инсайдеров уверяют, что в королевскую битву Apex Legends скоро добавят полноценный режим командной битвы. Скорее всего, он станет доступен в середине февраля — на старте 16-го сезона игры.
Трейлер нового сезона выйдет завтра, 6 февраля. Вероятно, в нём и сообщат о новом режиме.
По заверению инсайдеров, новый сезон — это мягкий перезапуск Apex Legends. А с выходом новой дисциплины из боевика уберут режим арены. При этом впервые в истории игры авторы не будут презентовать нового бойца в рамках нового сезона.
Недавно EA объявила о закрытии мобильной версии Apex Legends. Её серверы перестанут работать 1 мая. Компания также заявила, что возвращать игрокам деньги за купленные облики и другие косметические предметы, а также за платные боевые пропуски она не будет. Это решение игроки массово раскритиковали. Потому что, покупая различные вещи, они не думали, что проект прикроют так быстро.
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