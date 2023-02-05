Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: из Apex Legends начнут делать мультиплеер Titanfall

Слух: из Apex Legends начнут делать мультиплеер Titanfall
Комментарии

Сразу несколько инсайдеров уверяют, что в королевскую битву Apex Legends скоро добавят полноценный режим командной битвы. Скорее всего, он станет доступен в середине февраля — на старте 16-го сезона игры.

Трейлер нового сезона выйдет завтра, 6 февраля. Вероятно, в нём и сообщат о новом режиме.

По заверению инсайдеров, новый сезон — это мягкий перезапуск Apex Legends. А с выходом новой дисциплины из боевика уберут режим арены. При этом впервые в истории игры авторы не будут презентовать нового бойца в рамках нового сезона.

Недавно EA объявила о закрытии мобильной версии Apex Legends. Её серверы перестанут работать 1 мая. Компания также заявила, что возвращать игрокам деньги за купленные облики и другие косметические предметы, а также за платные боевые пропуски она не будет. Это решение игроки массово раскритиковали. Потому что, покупая различные вещи, они не думали, что проект прикроют так быстро.

Новость по теме
EA раскритиковали за жадность при закрытии мобильной Apex Legends
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023