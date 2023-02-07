Аарон Пол съел фейковый мет на съёмках «Во все тяжкие», чтобы не уснуть

На днях Брайан Крэнстон стал гостем подкаста Hot Ones и рассказал забавную историю со съёмок второго сезона сериала «Во все тяжкие». Речь идёт о девятом эпизоде, по сюжету которого Уолтер и Джесси на несколько дней застревают в пустыне после готовки крупной партии кристаллов.

Оказалось, что съёмки этой серии были по-настоящему изнурительными: так, актёрам пришлось не спать 17 часов кряду. Чтобы не уснуть к концу съёмочного дня, Аарон Пол (Джесси Пинкман) решил съесть фейковый «мет», который представлял из себя обыкновенные сладкие леденцы. Актёру так понравился вкус, что он тут же начал предлагать их старшему коллеге: Крэнстон сначала отнекивался, но затем всё же согласился попробовать.

Я сказал Аарону, что он не может просто взять и съесть реквизит, но он хотел съесть что-нибудь сладкое, чтобы не уснуть. После этого он настаивал, чтобы я тоже попробовал их: «Йоу, попробуй!». Ну, и я съел один леденец — это правда было очень вкусно.

Недавно Брайан Крэнстон и Аарон Пол вернулись к своим ролям для рекламы чипсов PopCorners.