Сравнение: как Hogwarts Legacy выглядит с трассировкой лучей и без неё

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил ещё одно сравнение Hogwarts Legacy и показал, как выглядит новая игра по «Гарри Поттеру» с трассировкой лучей и без неё. Автор продемонстрировал разницу во многих локациях, однако с ходу определить, в каком режиме игра выглядит лучше, не так-то просто.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Дело в том, что пресет с технологией рейтрейсинга далеко не везде впечатляет, а некоторые сцены и вовсе выглядят куда приятнее без неё. Кроме того, в режиме с трассировкой лучей встречаются графические баги, которые серьёзно бьют по погружению.
Фото: ElAnalistaDeBits/Warner Bros.
Фото: ElAnalistaDeBits/Warner Bros.
Фото: ElAnalistaDeBits/Warner Bros.
Hogwarts Legacy уже доступна для владельцев расширенного издания на PS5 и Xbox Series. Доступ к ПК-версии откроется сегодня, 7 февраля, в 21:00 мск. Глобальный релиз на этих платформах ожидается 10 февраля.
- 7 февраля 2023
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