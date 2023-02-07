Сравнение: как Hogwarts Legacy выглядит с трассировкой лучей и без неё

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил ещё одно сравнение Hogwarts Legacy и показал, как выглядит новая игра по «Гарри Поттеру» с трассировкой лучей и без неё. Автор продемонстрировал разницу во многих локациях, однако с ходу определить, в каком режиме игра выглядит лучше, не так-то просто.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Дело в том, что пресет с технологией рейтрейсинга далеко не везде впечатляет, а некоторые сцены и вовсе выглядят куда приятнее без неё. Кроме того, в режиме с трассировкой лучей встречаются графические баги, которые серьёзно бьют по погружению.

Фото: ElAnalistaDeBits/Warner Bros.

Фото: ElAnalistaDeBits/Warner Bros.

Фото: ElAnalistaDeBits/Warner Bros.

Hogwarts Legacy уже доступна для владельцев расширенного издания на PS5 и Xbox Series. Доступ к ПК-версии откроется сегодня, 7 февраля, в 21:00 мск. Глобальный релиз на этих платформах ожидается 10 февраля.