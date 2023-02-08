Hogwarts Legacy побила рекорды Cyberpunk 2077, Elden Ring и GTA 5 на Twitch

Hogwarts Legacy стала самой успешной одиночной игрой на Twitch. Одновременно стримы новинки смотрели больше 1,3 млн зрителей — это больше предыдущего рекордсмена, Cyberpunk 2077 (одновременно 1,14 млн зрителей). Вдобавок игре по мотивам «Гарри Поттера» удалось обойти GTA 5 (1,14 млн) и Elden Ring (910 тыс.).

С результатом в 1,3 млн человек Hogwarts Legacy оказалась сразу на 14-й позиции среди самых успешных категорий Twitch по пиковому онлайну. Если учитывать только игры, то она уже на 10-м месте.

Рейтинг Twitch по пиковому онлайну