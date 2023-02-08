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Hogwarts Legacy побила рекорды Cyberpunk 2077, Elden Ring и GTA 5 на Twitch

Hogwarts Legacy побила рекорды Cyberpunk 2077, Elden Ring и GTA 5 на Twitch
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Hogwarts Legacy стала самой успешной одиночной игрой на Twitch. Одновременно стримы новинки смотрели больше 1,3 млн зрителей — это больше предыдущего рекордсмена, Cyberpunk 2077 (одновременно 1,14 млн зрителей). Вдобавок игре по мотивам «Гарри Поттера» удалось обойти GTA 5 (1,14 млн) и Elden Ring (910 тыс.).

С результатом в 1,3 млн человек Hogwarts Legacy оказалась сразу на 14-й позиции среди самых успешных категорий Twitch по пиковому онлайну. Если учитывать только игры, то она уже на 10-м месте.

Рейтинг Twitch по пиковому онлайну

  1. League of Legends — 3,33 млн
  2. Fortnite — 2,28 млн
  3. Minecraft — 1,93 млн
  4. CS:GO — 1,91 млн
  5. Valorant — 1,73 млн
  6. Dota 2 — 1,71 млн
  7. Call of Duty: Warzone — 1,61 млн
  8. Overwatch 2 — 1,46 млн
  9. Rust — 1,37 млн
  10. Hogwarts Legacy — 1,31 млн.
Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»! Играем в Hogwarts Legacy. Live-прохождение игры по «Гарри Поттеру»!
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