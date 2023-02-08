Утекли кадры отменённой версии Resident Evil 7 с Леоном

Пользователь «Твиттера» под ником Dusk Golem опубликовал три арта из отменённой версии Resident Evil 7. Он нашёл эти изображения у художника Сергея Калинина, который приложил руку к некоторым играм Ubisoft и к серии Resident Evil.
Dusk Golem отметил, что эти арты имеют отношение к Resident Evil 7, которая на ранних этапах разработки была прямым продолжением шестой номерной части цикла. И геймплей там должен был быть от третьего лица, а не от первого в финальном варианте.
На одном из изображений — один из самых узнаваемых героев франшизы Леон С. Кенннеди в интерьере, который вдохновлён итальянским городом Венеция.
Ранние скриншоты из отменённой версии Resident Evil 7
Фото: Capcom
Фото: Capcom
В игру планировали ввести механику выборов во время прохождения некоторых эпизодов. Она была вдохновлена играми серии The Walking Dead от Telltale Games. У этой версии Resident Evil 7 даже было демо. Но Capcom в итоге свернула всю разработку, решив перезапустить её с подзаголовком Biohazard и рассказать историю Итана Уинтерса и семьи Бейкеров. Блогер также опубликовал арт с ранней версией особняка этой ужасной семейки.
Ранний концепт особняка Бейкеров из Resident Evil 7
Фото: Capcom
Resident Evil 7 вышла в 2017 году на ПК и консолях. Хоррор тепло приняли и игроки, и критики.
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