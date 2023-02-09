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Ubisoft сотрудничает с полицией для борьбы с токсичными игроками

Ubisoft сотрудничает с полицией для борьбы с токсичными игроками
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По информации BBC, Ubisoft договорилась о сотрудничестве с правоохранительными органами Британии, чтобы вместе бороться с токсичными игроками. Такое в истории индустрии происходит впервые.

Как будет происходить сам процесс? Если игрок пожалуется в поддержку Ubisoft о том, что кто-то угрожал его жизни, сотрудник компании передаст информацию полиции. А правоохранительные органы, в свою очередь, решат, что делать дальше. Конечно, вмешиваться полиция будет по минимуму, только в крайних случаях.

По словам директора центра по работе с клиентами Ubisoft Дэмиена Глорье, компания хочет обеспечить каждому своему игроку комфорт и безопасность.

Мы хотели сосредоточиться на самых крайних случаях, убедиться, что мы поступаем правильно, потому что это даёт нам прочную основу для построения остальной части нашей работы.
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Как долго продлится сотрудничество, не сообщается.

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