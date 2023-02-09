Видео: Hogwarts Legacy запустили в разрешении 8К на ультра-настройках

Как и при выходе остальных крупных игр, Hogwarts Legacy запускают на самых разных компьютерах и тестируют в самых разных режимах. Пользователь YouTube под ником Digital Dreams показал, как выглядит ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» в разрешении 8К (7680×4320 пикселей) на ультра-настройках. Для этого ему понадобился ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, процессором AMD Ryzen 9 7950xx и 32 ГБ оперативной памяти с частотой 6000 МГц.
Видео доступно на YouTube-канале Digital Dreams. Права на видео принадлежат Warner Bros.
И стоит сказать, что в таком виде Hogwarts Legacy выглядит просто невероятно, картинку выдают лишь не такие детализированные тени и отражения. Кроме того, даже на одной из самых мощных сборок встречаются просадки частоты кадров. Будем надеяться, что авторы исправят технические проблемы к полноценному релизу 10 февраля.
Hogwarts Legacy ещё в раннем доступе успела стать одной из самых популярных игр в Steam. 8 февраля пиковый онлайн новинки почти достиг цифры в 500 тыс. человек.
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