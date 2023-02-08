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Это невероятно: пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam превысил 230 тыс. человек

Это невероятно: пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam превысил 230 тыс. человек
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Вечером 7 февраля Hogwarts Legacy добралась до ПК. Обладатели расширенного издания Deluxe смогли прикоснуться к волшебной игре на три дня раньше глобального релиза. И, судя по первым данным, таких желающих оказалось очень много: пиковый онлайн проекта в Steam превысил 230 тыс. человек.

Фото: SteamDB

Стоит отметить, что отслеживание онлайна новой игры по «Гарри Поттеру» началось утром 8 февраля, так что на релизе показатель мог быть куда выше. Кроме того, речь идёт именно о раннем доступе: на глобальном запуске через два дня результат может достигнуть самых высоких цифр, сравнимых с Cyberpunk 2077.

Ранее Hogwarts Legacy уже стала самой популярной одиночной игрой в истории Twitch, а в общем зачёте игра идёт на 10-й строчке, совсем немного уступая выживачу Rust и шутеру Overwatch 2.

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