Дженна Ортега: я очень волновалась на съёмках «Уэнсдей»
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Недавно Дженна Ортега в беседе с журналистами издания ELLE рассказала о съёмках в нашумевшем сериале «Уэнсдей». Актриса призналась, что в первый съёмочный день она нервничала и переживала.
Я очень сильно нервничала. Помню, что нервы не отпускали даже после того, как я впервые причесалась, накрасилась и гардероб был полностью укомплектован.
Она также рассказала, что режиссёр и исполнительный продюсер шоу Тим Бёртон был недоволен её прической. Он хотел, чтобы образ Уэнсдей Аддамс был идеальным. Поэтому он взял у парикмахера расчёску и сам сделал актрисе укладку.
Дженна вспомнила, что чрезмерное использование лака для волос сделало её причёску неподвижной примерно на две недели. В таком виде она отправилась на съёмки смертельной сцены с пираньями. По её словам, это был далеко не единственный неловкий момент во время работы над «Уэнсдей».
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