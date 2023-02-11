Alan Wake 2 уже можно пройти от начала до конца
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Remedy рассказала о ходе разработки мистического экшена Alan Wake 2. Генеральный директор финской студии Теро Виртала заявил, что игру уже можно пройти от начала и до конца. При этом её разработка всё ещё идёт полным ходом.
Alan Wake — это уникальный бренд, представляющий для компании большую ценность.
Топ-менеджер добавил, что сейчас разработчики Alan Wake 2 будут оптимизировать и шлифовать все её составляющие. По словам Вирталы, Remedy пока не получила роялти с ремастера Alan Wake, который вышел осенью 2021 года. Он ожидает заметного роста его продаж вскоре после выхода сиквела.
Точная дата релиза Alan Wake 2 до сих пор неизвестна. Осенью прошлого года Remedy заявляла, что игра точно выйдет в этом году.
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