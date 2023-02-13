«Нам было важно, чтобы его не было». HellRaisers готовились к матчам, пока их керри спал
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Главный тренер HellRaisers по Dota 2 Александр Nofear Чурочкин отреагировал на обвинения бывшего игрока команды Никиты Daxak Кузьмина — ранее тот заявил, что наставник и капитан не выполняли свои обязанности по анализу игр и поддержке молодых тиммейтов.
По словам Nofear, в действительности команда проводила совместные занятия, но без Дахака. Остальные члены HR дожидались, пока тот заснёт, чтобы не спорить с ним по игровым нюансам.
В 20:00 Никита уходил спать, и примерно до 2–3 часов ночи мы начинали готовиться к играм, что-то смотреть. Просто Никита про это не знал: нам было важно, чтобы его не было при этом.
Тяжело спорить часами и терять время в никуда, чтобы понять, кто сильнее — Slark или Gyrocopter.
Мы не специально это делали, просто так получалось: именно когда Никитос уходил спать, у людей появлялось желание жить, появлялась энергия что-то делать, говорить, веселиться.
Ранее экс-керри HellRaisers Никита Daxak Кузьмин сообщил, что покинул команду из-за конфликта с главным тренером. Кто выступит вместо него на глобальном турнире The Lima Major 2023, пока не сообщается.
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