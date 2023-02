В каталог PS Plus скоро добавят 17 бесплатных игр — даже Horizon Forbidden West

Sony анонсировала свежую подборку новинок каталога PS Plus для подписчиков на уровнях Extra, Premium и Deluxe. Все 17 новых игр появятся уже 21 февраля.

PS Plus Extra

Подписка включена в PS Plus Premium и PS Plus Deluxe.

Horizon Forbidden West

The Quarry

Resident Evil 7

Outriders

Scarlet Nexus

Borderlands 3

Tekken 7

Ace Combat 7: Skies Unknown

Earth Defense Force 5

Oninaki

Lost Sphear

I am Setsuna

The Forgotten City

PS Plus Premium и PS Plus Deluxe

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2 (PS1)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1)

ремейк Destroy All Humans! (PS4).

Вдобавок по базовой подписке, PS Plus Essential, сейчас раздают ещё четыре проекта: OlliOlli World, ремейк Mafia, Evil Dead: The Game и Destiny 2: Beyond Light.