Бесплатные игры PS Plus за февраль уже можно скачать

Пользователи сервиса PS Plus уже могут скачать февральскую подборку игр. В этом месяце подписчикам достались сразу 4 проекта:
Фото: Sony
Mafia Definitive Edition (PS4)
Осовремененная версия культовой «Мафии», которая пришлась по душе как критикам, так и обычным игрокам.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K
Evil Dead: The Game (PS4 и PS5)
Кооперативный экшен по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», вышедший в прошлом году.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer Studios
OlliOlli World (PS4 и PS5)
Красочная аркада про скейтбординг от студии Roll17 с приятной графикой и затягивающим геймплеем.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Private Division
Destiny 2: Beyond Light (PS4 и PS5)
Дополнение для бесплатного шутера Destiny 2, вышедшее два года назад.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Europe. Права на видео принадлежат Sony
Все четыре проекта можно будет забрать с 7 февраля по 6 марта.
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