Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатные игры PS Plus за февраль уже можно скачать

Бесплатные игры PS Plus за февраль уже можно скачать
Комментарии

Пользователи сервиса PS Plus уже могут скачать февральскую подборку игр. В этом месяце подписчикам достались сразу 4 проекта:

Фото: Sony

Mafia Definitive Edition (PS4)

Осовремененная версия культовой «Мафии», которая пришлась по душе как критикам, так и обычным игрокам.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K

Evil Dead: The Game (PS4 и PS5)

Кооперативный экшен по культовой вселенной «Зловещих мертвецов», вышедший в прошлом году.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer Studios

OlliOlli World (PS4 и PS5)

Красочная аркада про скейтбординг от студии Roll17 с приятной графикой и затягивающим геймплеем.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Private Division

Destiny 2: Beyond Light (PS4 и PS5)

Дополнение для бесплатного шутера Destiny 2, вышедшее два года назад.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Europe. Права на видео принадлежат Sony

Все четыре проекта можно будет забрать с 7 февраля по 6 марта.

Новость по теме
Sony закроет сервис PS Plus Collection с 18 бесплатными играми
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023