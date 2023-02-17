Керри OG сыграет за HellRaisers на The Lima Major 2023
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Украинский киберспортсмен Артём Yuragi Голубев выступит за HellRaisers в качестве игрока замены на предстоящем глобальном турнире The Lima Major 2023 по Dota 2 — это подтвердили представители клуба.
Напомним, сам Yuragi вместе с OG занял лишь пятое место в региональной лиге Dota Pro Circuit в Европе и не заслужил права выступить на чемпионате в Перу.
Состав HellRaisers на The Lima Major 2023:
- Артем Yuragi Голубев (cтендин);
- Глеб kiyotaka Зырянов;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Владислав Antares Кертман;
- Алексей Solo Березин.
Замена потребовалась HellRaisers после того, как их основной керри Никита Daxak Кузьмин покинул команду. Несмотря на то что российская команда смогла пробиться на мэйджор в Лиме, игрок не смог продолжить выступления за HR из-за конфликта с тренером.
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